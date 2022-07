Der Karnevalverein CdG 1915 Viernheim feiert am 23. und 24. Juli sein Bayrisches Sommerfest in und am Vereinsheim Großer Stellweg 5. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr. Weitergefeiert wird am Sonntag um 10 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Schwarzach-Duo aus Bayern.

Es gibt Schnitzel mit Kochkäse, Brot oder Pommes, Fleischkäse mit Zwiebeln und Brötchen oder Pommes, Weißwurst

...