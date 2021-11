Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kerwe - Viernheimer genießen buntes Treiben in der Innenstadt / Hochbetrieb an Fahrgeschäften und Imbissbuden / Kerweverein verzichtet Pandemie-bedingt auf öffentlichen Auftritt „Bayern Breaker“ bringt begeisterte Besucher in Fahrt