Bayerische Gemütlichkeit

Viernheim. Auch beim Viernheimer Karnevalsverein Club der Gemütlichen (CdG) hatte man in den vergangenen Monaten nicht viel zu lachen. Viele Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Umso größer ist nun die Lust auf das Bayerische Sommerfest, das am Wochenende vor dem CdG-Heim im Großen Stellweg stattfindet. Neben Musik und weiß-blauen Spezialitäten sorgt die bajuwarische Gemütlichkeit für viel Vergnügen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Startschuss fällt am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr, dann findet der traditionelle Fassbieranstich statt. Am Sonntag, 24. Juli, geht es mit dem Frühschoppen um 10 Uhr los. An beiden Tagen spielt das Schwarzach Duo aus Bayern nicht nur Oktoberfesthits, sondern auch fetzige Stücke aus den vergangenen Jahren. Und auf „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ müssen die Gäste sicherlich auch nicht verzichten.

Auf der Speisekarte stehen Kochkäse-Schnitzel mit Brot oder Pommes, Fleischkäse mit Zwiebeln und Brötchen oder Pommes, Weißwurst mit Brezel, Rindswurst mit Brötchen, Radi, Pommes und Obatzter mit Brezel. Wer sein Glück versuchen möchte, kann sich an beiden Tagen Lose für einen Euro bei der Tombola kaufen, verlost wird am Sonntag um 16 Uhr. JR