Einen ganzen Berg an Bauschutt haben Unbekannte am dem Weg hinter dem Waldschwimmbad in Höhe der Beachvolleyballfelder illegal entsorgt. Mitglieder des TV Viernheim entdeckten die illegale Müllentsorgung am Karsamstag, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch meldete. Es handelt sich augenscheinlich um Fliesen und anderes Abbruchmaterial, das dort illegal im Wald entsorgt wurde. Die Stadtverwaltung

...