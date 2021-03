Viernheim. Die Nibelungenstraße ist derzeit zwischen der Kirschenstraße und der Lorscher Straße voll gesperrt (wir haben berichtet). Grund sind Rohr- und Tiefbauarbeiten an Versorgungsleitungen für Gas und Wasser, die von Mitarbeitern der Stadtwerke Viernheim verlegt werden müssen. In diesem Bereich wird in naher Zukunft nämlich ein Sammler angelegt und der große Abwasserkanal vorbei geführt. Dann wären die bestehenden Leitungen im Weg.

Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte März andauern. Die Umleitung erfolgt nach links über die Kirschenstraße, In den Strieten und hin zur Lorscher Straße. Sie ist ausgeschildert. Ortskundige und Lkw sollten die Engstelle weiträumig umfahren. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.

Ein Teil der Nibelungenstraße ist wegen Tiefbauarbeiten gesperrt. © Pietsch

Im Oktober vergangenen Jahres hatten neben der Nibelungenstraße bereits Sanierungsmaßnahmen an alten Versorgungsleitungen stattgefunden. Davon war hauptsächlich der Verkehr an der Ampelkreuzung Lorscher Straße/Nibelungenstraße/Friedrich-Ebert-Straße betroffen gewesen, da eine Einfahrt in Richtung Innenstadt vorübergehend nicht möglich war. Auch diesmal werden die Erd- und Straßenbauarbeiten von der Firma Martin Pfenning Söhne durchgeführt. JR