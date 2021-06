Bastler erhalten Geschenke

Viernheim. Zur Belohnung gab es nicht nur strahlende Augen von Mama und Papa: Die Turnabteilung des TSV Amicitia hat fleißige kleine Bastler mit einem Geschenk überrascht. Vor dem Mutter- und Vatertag wurden am Tor zum Sportgelände in der Lorscher Straße 84 viele Basteltüten aufgehängt, die sich die Kinder mitnehmen konnten. In den Tüten gab eine Anleitung für ein besonderes Geschenk zum Mutter- und/oder Vatertag.

Wer nach Anleitung gebastelt hatte und ein Foto an die Turner geschickt hat, bekam nun Post zurück: Neben einem Brief an die Bastler gab es als Geschenk eine Schwimmnudel, die die Mädchen und Jungen im Sommer werden gut gebrauchen können. su