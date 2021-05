Basteltüten für Kinder

Viernheim. Nicht nur für die Turnkinder haben sich die Übungsleiterinnen des TSV Amicitia etwas einfallen lassen: Am Tor zum Sportgelände in der Lorscher Straße 84 haben sie viele Basteltüten aufgehängt. „In den Tüten gibt eine Bastelanleitung für ein besonderes Geschenk zum Mutter- und/oder Vatertag“, erklären die Übungsleiterinnen Lisanne Englert und Angela Kreth. Die Mädchen und Jungen sind eingeladen, sich eine Tüte mitzunehmen und zu Hause kreativ zu werden.

Die Turner belohnen die fleißigen Kinder: Wer ein Foto von seinem gebastelten Kunstwerk bis zum 15. Mai an die Mailadresse abteilungsleitung@tsv-turnen-viernheim.de schickt, landet im Lostopf für eine besondere Überraschung.

Viele Online-Angebote

Die Turnabteilung des TSV Amicitia überbrückt die Zeit, in der wegen der Corona-Pandemie keine Kurs- und Sportangebote in der Halle stattfinden können, mit Online-Angeboten für Kinder und Erwachsene. Die Videos sind auf der Homepage www.tsv-turnen-viernheim.de zu sehen. Für die Zeit, wenn der Sportbetrieb wieder möglich ist, wird auch noch Verstärkung für das Kinder-Turner-Team gesucht. Wer Interesse hat, die Turner als Übungsleiter zu unterstützen, kann sich mit der Abteilungsleiterin Miriam Marhöfer (per Mail an abteilungsleitung@tsv-turnen-viernheim.de)in Verbindung setzen. su