Viernheim. Das Familienbildungswerk (FBW) in Viernheim unterstützt Familien im Corona-Alltag mit einer „Leine voller Ideen“. Vor der Einrichtung in der Weinheimer Straße sind zahlreiche kleine Tüten an einer Leine aufgehängt. Darin findet sich etwas Bastelmaterial, die Anleitung dazu und weitere Bastelideen.

Jeder, der möchte, kann sich eine Tüte abhängen, mitnehmen und zuhause mit den Kindern basteln. Das Team des FBW bestückt die Leine regelmäßig mit neuen Tüten. Zur Aktion „Basteldudd zum Mitnemme“ gibt es auch einen Link zum Padlet des Familienbildungswerks: https://padlet.com/familienzentrumfbw/2021. Dort sind neben weiteren Bastelanleitungen auch alle Angebote des Familienzentrums zu finden. su