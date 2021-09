Basteln, streichen, gärtnern

Viernheim. An vielen grünen T-Shirts, bedruckt mit dem Schriftzug des Viernheimer Freiwilligentags, wird man am Samstag, 18. September, die zahlreichen Helfer erkennen. Denn überall im Stadtgebiet packen an diesem Tag freiwillige Helfer mit an, krempeln die Ärmel hoch und helfen bei den verschiedenen Einrichtungen, Organisationen und Gruppen.

20 Projekte haben die Teilnehmer bei den Verantwortlichen des Freiwilligentags, Harald Hofmann und Stephanie Schmitt, angemeldet. 20 Mal haben Freiwillige also die Gelegenheit, Ehrenamtlichen bei ihrer Vereinsarbeit oder den Einrichtungen bei Aufgaben zu helfen, die im Alltagsbetrieb nicht umsetzbar sind. Dabei finden viele Projekte im Außenbereich statt, bei einigen Aktionen wird auch im Gebäudeinneren gewerkelt. „In den Kindergärten helfen immer genug Eltern mit“, berichtet Stephanie Schmitt. In den AWO-Kitas Am Kapellenberg, Pirmasenser Straße, im Kinderdörfel und im Waldkindergarten werden die Vorhaben also schnell umgesetzt sein. Andere Projekte können dagegen noch Unterstützung gebrauchen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie Kompass sorgen für ökologische Vielfalt auf dem alten Friedhof. Zwei bereits angelegte Blühflächen auf nicht mehr genutzten Grabfeldern sollen bearbeitet und gepflegt werden, dort sollen auch neue Zwiebeln gesteckt werden.

Workshops der Hobbykünstler

Freiwilligentag Der 16. Freiwilligentag findet am Samstag, 18. September, statt. Viernheimer Vereine und Organisationen haben 20 Projekte angemeldet. Alle Informationen zu den Projekten und die Ansprechpartner mit Kontaktdaten gibt es auf der Internetseite viernheim.de/freiwilligentag. Für Rückfragen steht Stephanie Schmitt unter der Telefonnummer 06204/98 84 06 oder per E-Mail an stephanie.schmitt@viernheim.de zur Verfügung. su

Die Hundefreunde wollen den Tag nutzen, um den Spiel- und Übungsplatz zu warten und mit neuen Spielgeräten auszustatten. Der Platz liegt beim Familiensportpark West und ist über den Kunstweg, zwischen Grillhütte und Minigolfplatz, zu erreichen. Der Hobbykünstlerverein gibt sein Know-how bei Workshops für Kinder und Erwachsene weiter und erhofft sich im Gegenzug eine Spende zugunsten des Vogelparks. Gipsfiguren bemalen, Gipsvasen herstellen, Bastelarbeiten mit Filz, Grußkarten basteln oder Blumen häkeln – all das steht in der Feierabendhalle auf dem Programm. Freude an Gartenarbeit und am Werkeln im Freien sollten freiwillige Helfer bei den Projekten an der lebendigen Krippe, bei den Pfadfindern, beim Männergesangverein 1846 und beim MGV Liederkranz 1888, im Vogelpark, am Bikeparcours, beim Lernmobil und bei der DLRG mitbringen.

Der TV 1893 Viernheim will der Bühne in der Jahnhalle einen neuen farbigen Anstrich verpassen, der Judo-Club nutzt den Aktionstag zum Säubern der Matten. Der Freundeskreis Yaa Soma bastelt Artikel für seine Verkaufsstände. Der Fotoclub, der den Freiwilligentag immer in Bildern dokumentiert, bietet diesmal einen Porträtworkshop für interessierte Hobbyfotografen an. Einen Fototermin gab es jetzt schon vor dem Aktionstag, als die grünen Helfer-Shirts an die Projektverantwortlichen verteilt wurden.

Bürgermeister Matthias Baaß bedankte sich für das Engagement der Gruppen und die Bereitschaft, den Freiwilligentag zu realisieren. Er bedauerte, dass das eigentlich traditionelle Abschlussfest auf dem Stadtplatz vor dem Rhein-Neckar-Zentrum nicht stattfinden kann – denn das lassen die Corona-Bestimmungen und Vorgaben in diesem Jahr einfach nicht zu.