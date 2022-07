Bands spielen für die Tierheimkasse in Viernheim

Viernheim. Vieles war neu beim Open-Air-Konzert am Samstag zugunsten des Viernheimer Tierheims, es gab aber auch Altbekanntes. Die Peter Maffay Fakeband rockte wie in besten Tagen und zuvor brachte Fish and the Bongartz die zahlreichen Besucher bei ohnehin schon sommerlichen Graden noch mehr auf Temperatur. Über allem schwebte allerdings der Grundgedanke der Veranstaltung, den Bewohnern des

...