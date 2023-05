Ballverluste vermeiden

Viernheim. Die Fußballer des TSV Amicitia haben sich als Aufsteiger in der Landesliga Rhein-Neckar bisher recht achtbar geschlagen. Weil die junge Mannschaft ihre Leistungen aber nie richtig stabilisieren konnte, muss sie noch um den Klassenerhalt bangen. Deshalb wäre es wichtig, am Sonntag, 7. Mai, gegen den SV 98 Schwetzingen einen Heimsieg zu erzielen.

Vier Spieltage stehen in dieser Saison noch an. Die Bilanz der Südhessen ist mit zehn Siegen, vier Unentschieden und zwölf Niederlagen leicht negativ. Trotzdem beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit die Spvgg. Ketsch einnimmt, noch sechs Punkte. Ein beruhigendes Polster ist das allerdings nicht. Dem Trainerteam der Viernheimer ist es immer noch nicht gelungen, Konstanz in die Leistungen der Mannschaft zu bringen. Das ist sicher auch den zahlreichen Verletzungen geschuldet, die immer wieder Umstellungen notwendig machten.

Besonders gravierend zeigt sich das in der Offensivabteilung, wo mit Brandon Wiley und Erik Anhölcher zwei torgefährliche Stürmer schmerzlich vermisst werden. Aber auch beim Umschaltspiel nach Ballgewinnen oder im Zweikampfverhalten gibt es Potenzial nach oben. „Da haben wir viel zu viele Ballverluste, die dann gegen die Spitzenteams immer wieder zu Gegentoren führen“, spricht Spielertrainer Patrick Marschlich eine weitere Schwachstelle in seinem Team an. Nur drei Punkte aus den letzten fünf Begegnungen sind eine schwache Ausbeute.

Die Gäste aus der Spargelstadt spielen bisher eine starke Saison und befinden sich als Tabellensechster mit 46 Punkten jenseits von Gut und Böse. Im Hinspiel konnten die Nordbadener einen 4:0-Sieg feiern, mit dem der Aufwärtstrend eingeläutet wurde. Gerne würde SV-Coach Michael Bitz die Erfolgsserie im Waldstadion fortsetzen. JR