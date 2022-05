Badener erfolgreich bei Meisterschaft

Viernheim. In Stuttgart-Fellbach wurde die Deutsche Bowling Meisterschaft der Junioren ausgetragen. Zu deren Teilnahme hat sich Tim Lindacher, Spieler des USC Viernheim, als Badischer Landesmeister qualifiziert. Ebenso Marcel Marschall vom TSV Mannheim sowie Winanda Wongkamphoo, und Jessica Menner, beide bei den Juniorinnen des TSV Mannheim. Zusammen vertraten sie den Badischen Landesverband.

Gespielt wurden die Wettbewerbe Mixed, Doppel und Einzel in denen jeweils sechs Spiele ausgetragen wurden. Im Mixed qualifizierten sich die besten Vier für das Halbfinale, in dem die Finalteilnehmer das erste gegen das vierte und das zweite gegen das dritte Mixed ausspielten.

Abweichend von dem vorangegangenen Modus erspielten sich die zwölf besten Juniorinnen die Teilnahme an der Zwischenrunde, in denen sich wie zuvor die vier Besten für das Finale qualifizierten. Bei den Junioren zogen die zwanzig Besten aus der Vorrunde in die Zwischenrunde ein und ermittelten dort ihre Finalteilnehmer.

Doppel auf Platz sechs

Die Halbfinals und Finals wurde nach dem Modus „Best of Three“ gespielt. Die beiden Verlierer aus dem Halbfinale wurden mit der Bronze-Medaille geehrt. Begonnen wurde die Wettkampfserie mit dem Mixed Wettbewerb, den Tim Lindacher mit Winanda Wongkamphoo und Marcel Marschall mit Jessica Menner spielte. Lindacher/Wongkamphoo, erzielten 2200 Pins und den achten Platz, Marschall/Menner mit 2131 Pins den elften Platz. Im darauffolgenden Doppel, das Lindacher mit Marschall spielte, kamen die beiden mit 3131 Pins auf den sechsten Platz. Wongkamphoo/Menner erreichten mit 1838 Pins bei den Juniorinnen den achten Platz.

Im letzten Wettbewerb, dem Einzel der Junioren, errichte Lindacher den neunten Rang mit 1135 Pins und zog damit in die Zwischenrunde der zwanzig Besten ein, in der er sich mit 1183 Pins dann den 13. Platz erspielte. Wongkamphoo erzielte in der Einzel-Vorrunde der Juniorinnen 1026 Pins und zog damit ebenfalls in die Zwischenrunde ein. Dort verbesserte sie sich mit 1014 Pins auf Rang acht. Menner wurde in der mit 954 Pins drei-zehnte der Vorrunde.

In der Wertung über alle Spiele der drei Wettbewerbe schaffte es Tim Lindacher mit der Gesamtsumme von 3561 Pins auf Rang acht unter die besten zehn Deutschlands zu kommen.

Marcel Marschall mit 3385 Pins, kam auf Rang zwanzig. Winanda Wongkamphoo erreichte bei den Juniorinnen Rang zwölf und Jessica Menner Rang vierzehn mit insgesamt 2787 Pins. red