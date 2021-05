Bad öffnet am 2. Juni

Viernheim. Der Kreis Bergstraße hat am Freitagabend 20 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vermeldet. Zwei davon entfallen auf Viernheim. Damit sind derzeit vor Ort noch 75 Personen mit dem Virus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Viernheim 1729 Fälle registriet, 31 Menschen sind gestorben.

Die kreisweite Inzidenz wird am Freitag vom Robert-Koch-Institut mit 41,8 angegeben. Wenn auch am Wochenende der Inzidenzwert im Landkreis Bergstraße unter 50 liegt, werden bereits ab Montag, 31. Mai, ab Mitternacht weitere Lockerungen möglich.

Waldschwimmbad: Die Einrichtung öffnet erstmals in diesem Jahr am Mittwoch, 2. Juni. Die Bedingungen sind wie im vergangenen Jahr. Eine Online-Reservierung oder -Voranmeldung – wie vom Land Hessen gefordert – und eine gültige Eintrittskarte sind auch in diesem Jahr Voraussetzung. Das Reservierungssystem wird am 1. Juni auf der Homepage www.stadtwerke-viernheim.de freigeschaltet. Die Badezeiten und Besucheranzahl wurde leicht angepasst, so dass am Sonntag und an Feiertagen auch ein längerer Badespaß möglich ist.

Stadtbibliothek/Museum/TiB: Die Bücherei ist ab dem 8. Juni wieder zu den gewohnten Zeiten ohne Terminvereinbarung geöffnet. Das Museum ist regulär sonntags von 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Zusätzlich wird es ab Mittwoch, 9. Juni einen zweiten Öffnungstag geben, nämlich mittwochs von 17 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Jugendförderung vom Treff im Bahnhof nimmt ab diesem Samstag, 29. Mai die Jugendarbeit wieder auf.

Außerdem gelten in der Lockerungsstufe zwei folgende allgemeine Regeln:

Treffen: Im öffentlichen und privaten Raum mit zwei Hausständen oder zehn Personen über 14 Jahren , plus Geimpfte/Genesene.

Einzelhandel: Öffnung aller Sparten nach den Regeln für Geschäfte der Grundversorgung; tagesaktueller Test empfohlen, Maskenpflicht.

Innengastronomie: Öffnung mit tagesaktuellem Test und strengen Abstands- und Hygieneregeln.

Körpernahe Dienstleistungen: Terminpflicht, tagesaktueller Test empfohlen.

Schulen: Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 bis mit Testpflicht zweimal pro Woche.

Kinderbetreuung: weiter Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Individualsport: in Gruppen von maximal zehn Personen.

Mannschaftssport: ohne Einschränkungen und in voller Mannschaftsstärke, tagesaktueller Test wird empfohlen.

Chorgesang und Orchesterproben: nicht mehr nur im Freien, sondern auch in geschlossenen Räumen, tagesaktuelles negatives Testergebnis wird empfohlen. kur/red