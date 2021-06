Babyzeit ganz bewusst erleben

Viernheim. Im Familienbildungswerk startet ein neuer „Babyzeit-PerLe“-Kurs für Mütter mit Babys, die im Januar/Februar 2021 geboren sind. Kursbeginn ist am Mittwoch, 7. Juli, von 10 bis 11.15 Uhr. „PerLe“ steht für positives erstes Lebensjahr und heißt, dass das Kind mit all seinen Kompetenzen und Fähigkeiten gesehen und begleitet wird. In der Gruppe gibt es spielerische Impulse und Angebote für die Babys. Daneben tauschen sich die Eltern miteinander und mit der erfahrenen Kursleitung über Fragen, Unsicherheiten und Sorgen aus. Es gilt außerdem, sich ganz bewusst Zeit zu nehmen, um das Baby mit ganzer Aufmerksamkeit und positivem Blick wahrzunehmen. Der Kurs bei Anke Jakobs findet im Familienbildungswerk statt und kostet 60 Euro für zehn Treffen. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Homepage www.familienbildungswerk.de entgegen. su

