Das Familienbildungswerk bietet einen Workshop in der Dunstan-Babysprache an. Kursleiterin Martina Diekmann wird Müttern und Vätern die fünf Laute beibringen, die alle Babys weltweit aufgrund von angeborenen Reflexen für ihre Grundbedürfnisse nutzen. Der Kurs ist für werdende und junge Eltern, während des letzten Drittels der Schwangerschaft und mit Babys in den ersten zwölf Lebenswochen,

...