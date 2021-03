Viernheim. . Aufgrund der Corona-Beschränkungen bietet das Familienbildungswerk (FBW) das Babycafé, dienstags von 9.30 bis 11 Uhr, weiterhin als digitalen Treff an. Das Online-Angebot richtet sich an Eltern mit Babys bis zu einem Alter von 15 Monaten sowie an Schwangere. Die Teilnehmer können sich untereinander austauschen und mit Fachkräften wie einer Hebamme, der Caritas-Schwangeren- und Mütterberaterin oder pädagogischen Mitarbeitern sprechen. Außerdem gibt es Informationen zu den FBW-Angeboten und Hilfesystemen für Familien mit Babys. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting gibt es beim FBW unter Telefon 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Internetseite familienbildungswerk.de. su