Awo gibt mobilen Menü-Service ab

Viernheim. „Der Cyberangriff auf unseren neuen Caterer Apetito kam natürlich zur Unzeit, haben wir doch gerade erst unseren Mobilen Menü-Service an diese Firma abgegeben. Jetzt kommt es ausgerechnet in der Übergangsphase zu Problemen bei der Bestellung und der Auslieferung. Oft bekommen unsere Kunden deshalb kein Essen oder das falsche Menü“, berichtet Peter Lichtenthäler, Leiter der Awo-Geschäftsstelle.

In der vergangenen Woche hat eine Hacker-Attacke den Menü-Lieferanten Apetito mit Sitz in Rheine so gut wie lahmgelegt. Das teilt das Unternehmen auf seiner Website mit. Apetito hat nach eigenen Angaben bundesweit knapp 7300 Beschäftigte und knapp 700 Kunden im Catering-Bereich und stellt Tiefkühlkost her. Apetito beliefert unter anderem Krankenhäuser, Seniorenheime, „Essen auf Rädern“, Schulen sowie Kitas mit Mahlzeiten und betreibt auch Betriebskantinen. Oberste Priorität habe die Sicherstellung der Versorgung von Kliniken und Senioren-Einrichtungen sowie Seniorinnen und Senioren zuhause.

Für die Verantwortlichen der Arbeiterwohlfahrt Viernheim (Awo) passte die Nachricht so gar nicht in das Thema eines Pressegesprächs, bei dem der Wechsel beim Menü-Service verkündet werden sollte. Rund 60 Kunden aus Viernheim und Heddesheim erhalten täglich ihr Mittagessen geliefert, nur eben nicht mehr von Awo-Mitarbeitern. Apetito kocht die Menüs und übernimmt zudem auch Buchhaltung, Kundenbetreuung und Auslieferung.

„Nachdem sich unser bisheriger Lieferant Ehrenfried wegen der neuen Verpackungsordnung zurückgezogen hatte, konnten wir einen renommierten Caterer für die Seniorenverpflegung finden, der über ein komplettes Paket und jahrelange Erfahrung verfügt“, begründet die Awo-Vorsitzende Jutta Schmiddem den Wechsel.

Dadurch werden auch weniger Helfer – meist aus dem Bundesfreiwilligendienst – benötigt, aber auch keine Fahrzeuge mehr. „Von den beiden Autos behalten wir eins für unsere anderen Arbeiten. Das zweite haben wir an die Viernheimer Tafel zum symbolischen Preis von einem Euro übergeben“, ergänzt Vorstandsmitglied Peter Strickler.

„Essen auf Rädern“ seit 1973

Mit dem Wechsel endete eine jahrelange Tätigkeit der Arbeiterwohlfahrt, die 1973 unter dem Namen „Essen auf Rädern“ begann. Kernpunkte waren damals, eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit regelmäßig warmen Mahlzeiten zu gewährleisten, den meist älteren und gebrechlichen Menschen aber auch Arbeiten wie Kochen und Spülen abzunehmen. Mit Apetito gibt es auch eine Kooperation bei der Kita Lorscher Straße.

Auf eine unbürokratische und schnelle Lieferung sowie eine kostenfreie Beratung wird vonseiten der Arbeiterwohlfahrt weiterhin größter Wert gelegt. Der Mobile Menü-Service trägt schließlich in hohem Maße auch dazu bei, dass ältere und behinderte Menschen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld leben können.