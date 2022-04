Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der in der Nacht zum Ostersonntag die Adolf-Damaschke-Straße gegen Mitternacht in aufsteigender Richtung befuhr, ist nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr den Gehweg, kollidierte mit einem Hofzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

