Viernheim. „Jeder Bürger, der bei Amazon per Mausklick oder mit dem Handy bestellt, erwartet, dass er auf diesem Weg bei der Stadtverwaltung sein Auto anmelden oder den neuen Personalausweis beantragen kann.“ Alexander Bode erklärt, wie sich Digitalisierung auch auf kommunale Einrichtungen auswirken wird. Bei einer Online-Veranstaltung von Bernhard Kammer, Bürgermeisterkandidat von CDU, UBV und FDP, stellt Bode die digitalen Möglichkeiten für eine Stadt wie Viernheim vor und welche Herausforderungen damit verbunden sind. „Ich will mich auskennen mit neuen Dingen und will auch immer die neueste Technik“, betont Kammer. Durch seine aktuelle Tätigkeit in der Verwaltung sei er an digitalen Abläufen interessiert und nennt als Beispiel die Einführung der elektronischen Akte.

Alexander Bode © Lukas Hasler

„Eigentlich schade, dass es erst einer Pandemie bedarf, um das Thema voranzubringen“, findet Alexander Bode. Er stammt aus Viernheim und arbeitet inzwischen von Bickenbach aus als selbstständiger Berater für Unternehmen und Kommunen im Bereich Digitalisierung. Sein Impulsvortrag startet mit dem Modellbild einer digitalen Stadtentwicklung. Ein Teil dieser „Society 5.0“ ist das „Smart Government“.

Mit der cleveren Verwaltung sei nicht gemeint, die Steuererklärung per Elster abzusenden. „Das ist zwar eine Möglichkeit, man geht aber überhaupt nicht auf die individuelle Situation der Bürger ein“, sagt Bode, der die Nutzerinteressen für vorrangig hält. Dazu gehöre, dass digitale Angebote auch auf allen Endgeräten funktionierten. „Viele kommunale Webseiten sind noch rein für den Computer programmiert und nicht für mobile Geräte“, erklärt der Referent. Bode zeigt den Zuschauern im Livestream auch praktische Beispiele auf. Die Stadt Zug in der Schweiz vergebe eine digitale Identität für jeden Einwohner, die sicher gegen Missbrauch sei: „Damit lassen sich alle Prozesse abwickeln, ohne analoge Unterlagen zu brauchen.“

Bochum als positives Beispiel

Der Webauftritt Bochums sei nutzerfreundlich eingerichtet, so Bode. „Bochum, gib mir Infos zu . . .“, steht auf der Startseite. Im freien Feld kann man mit Schlagworten nach Informationen suchen, das Ergebnis führt schnell zur richtigen Seite. „Man muss sich nicht erst durch viele Seiten klicken“, erklärt Bode. Die Digitalisierung werde im Jahr 2021 sichtbar voranschreiten – nicht zuletzt durch das Online-Zugangs-Gesetz (OZG). Demnach müssen städtische Einrichtungen ihre Dienstleistungen über Portale anbieten. „Der Fehler des Programms liegt schon im Namen“, findet Bode. „Nur ein Zugang löst nicht die Anliegen und Probleme der Bürger.“

Im anschließenden Gespräch tauschen sich Kammer und Bode über die technische Entwicklung im privaten und beruflichen Bereich aus. Es geht um Nachrichten auf Tablets und Handys über elektronische Akten und Monitore bis hin zu Videokonferenzen. Aber auch Fragen und Anregungen aus dem Kreis der Zuhörer werden aufgenommen. Dabei steht die Arbeitsweise der Verwaltung im Mittelpunkt.

„Viele Bürger legen weiterhin Wert auf persönliche Kontakte, vor allem bei sensiblen Dienstleistungen, und wollen direkt mit dem Sachbearbeiter sprechen“, sagt Kammer. Alexander Bode erläutert, dass Digitalisierung die persönlichen Kontakte nicht ausschließe: „Ältere Bürger können beispielsweise über den Fernseher, mit lautem Ton, mit ihrem Ansprechpartner sprechen.“ su (Bilder: Hasler/kreutzer)