Auswärtsspiele für Viernheimer Teams

Viernheim. Nach einem erfolgreichen Wochenende mit einem Sieg und einem Unentschieden wollen die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim am Sonntag (15 Uhr) ihre Punktekonten weiter aufstocken. Die SG Viernheim will beim MFC Phönix Mannheim punkten, da könnte sogar ein Auswärtssieg möglich sein. Die Reserve des TSV Amicitia wäre beim SC Käfertal schon mit einem Unentschieden zufrieden.

MFC Phönix Mannheim – SG Viernheim: Die Orangenen haben sich am vergangenen Sonntag gegen Türkspor Edingen nach zuvor zwei Niederlage den Frust von der Seele gespielt. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht gab es einen 7:1-Heimerfolg und endlich wieder Tore zu bejubeln. Am Sonntag sind die Südhessen beim MFC Phönix Mannheim zwar leichter Favorit, müssen aber auch ihre Möglichkeiten nutzen. Die Mannheimer haben bisher nur bei der SG Hohensachsen gewonnen, außer diesem 3:2-Auswärtssieg gab es nur Niederlagen. Drei Punkte bei 5:16 Toren bedeuten derzeit Platz 13.

Viernheims Trainer Ralf Dalmus hofft, dass bei seinen Angreifern endlich der Knoten geplatzt ist. Den Erfolg über Edingen will er nicht überbewerten, denn die Gäste waren einfach nicht ligatauglich. Bei Phönix wird mit deutlich mehr Gegenwehr zu rechnen sein. Deshalb wird es auch auf die SG-Abwehr ankommen, die bisher erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Mit Platz acht steht man also genau dort, wo man sich auch gerne am Saisonende wiederfinden möchte.

SC Käfertal – TSV Amicitia Viernheim 2: Die Reserve des TSV Amicitia hat nach einer kurzen Talfahrt rechtzeitig wieder die Kurve gekriegt. Auch die Formkurve zeigte nach oben, weshalb man sich in Käfertal etwas ausrechnet. Die Mannheimer sind nämlich auch noch nicht so recht in Schwung gekommen. Bisher gab es nur die Siege gegen die SG Viernheim (4:0) und bei der TSG Lützelsachsen 2 (3:2) zu feiern. Diese sechs Zähler bedeuten Platz zehn.

Mit einem Zähler weniger rangiert das Team von Trainer Tobias Kleiner auf Platz zwölf, könnte die Gastgeber also mit einem Auswärtssieg überholen. Das Potenzial dazu ist sicher vorhanden, vorausgesetzt man agiert wieder diszipliniert und zielstrebig. Außerdem könnte das Torverhältnis von 9:13 eine Verbesserung vertragen. JR