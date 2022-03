Auswärtssieg teuer bezahlt

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat nach einer starken Leistung mit einem deutlichen Auswärtssieg die klare Tabellenführung behauptet. Grund zur Freude gab es an Ende aber trotzdem nicht, denn der Erfolg wurde teuer bezahlt. Schon nach wenigen Minuten wurde Innenverteidiger Timo Bauer nach einem heftigen Foul nämlich schwer verletzt und musste mit einem Wadenbeinbruch in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er noch am Abend operiert wurde. Die Partie war für gut 40 Minuten unterbrochen.

Dadurch rückte die gute Vorstellung der Südhessen in den Hintergrund. Dabei hatte die Partie für die Gäste perfekt begonnen, denn schon nach drei Minuten brachte Daniel Schmitt sein Team nach gelungener Vorarbeit von Jason Linhoff und Laurenz Baaß früh in Führung. Kurz danach dann die Szene, die zur langen Pause führte. Schiedsrichter Sven Gadow zückte zwar sofort die gelbe Karte, hätte aufgrund der Schwere der Verletzung allerdings die rote Karte zeigen müssen.

Auch nach der langen Unterbrechung hatte die auf mehreren Positionen neu formierte Mannschaft aus Viernheim schnell wieder das Geschehen im Griff. Nach einem Foul an Florian Schlierf gab es Elfmeter. Kapitän Baaß scheiterte zunächst am FV-Keeper, versenkte allerdings den Nachschuss zum 0:2 (10.). Wenige Minuten später dann das 0:3, dem erneut ein schnelles Umschaltspiel zugrunde lag. Über die Stationen Sebastian Heinrich und Schmitt kam der Ball zu Spielertrainer Timo Endres, der die Vorlage nur noch ins Tor einschieben musste. Dem 0:4 durch Schmitt (40.) ging eine Flanke von Baaß voraus. Kurz darauf hätte der Kapitän der Blaugrünen sogar auf 0:5 erhöhen können, hob das Leder aber über den Torhüter und den Querbalken.

Die Partie war zur Pause also entschieden, in der Halbzeit war aber nicht der Spielstand, sondern die schwere Verletzung das Gesprächsthema. Für Timo Bauer ist das besonders tragisch, hatte er doch gerade eine mehrmonatige Verletzungspause überwunden und sich wieder in die Mannschaft zurückgekämpft.

Nach Wiederanpfiff nahmen die Blaugrünen das Tempo etwas heraus, kamen aber dennoch zu weiteren Torchancen. Erik Anhölcher, Schmitt, Baaß und Philipp Haas ließen diese Möglichkeiten aber ungenutzt. Nach dem Schlusspfiff wurde nicht gejubelt, vielmehr gingen die Gedanken an den Mitspieler, der vom Notarzt in eine Klinik eingeliefert worden war. JR