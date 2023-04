Auswärtssieg eingeplant

Viernheim. Durch die Niederlagen in Neuenheim und zu Hause gegen Eppelheim konnte Landesliganeuling TSV Amicitia im Kampf gegen den Abstieg keinen Boden gutmachen und muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Um nicht weiter in Bedrängnis zu geraten muss die Begegnung am Samstag, 15. April, ab 17 Uhr beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Kürnbach unbedingt gewonnen werden.

Die Kraichgauer können mittlerweile schon wieder für die Kreisliga Sinsheim planen. In der gesamten Vorrunde gelang ihnen nicht ein einziger Punktgewinn. Erst nach der Winterpause gab es für die Mannen des Trainergespanns Marcel Genc/Christoph Klein Grund zu jubeln, als neben den überraschenden Unentschieden gegen Brühl und die SGK Heidelberg auf eigenem Platz gegen Treschklingen mit 2:1 der erste Saisonsieg gefeiert werden konnte. Trotz der aussichtslosen Lage wollen die Kürnbacher nicht kampflos die Waffen strecken und noch so manchen Gegner ärgern.

Die Südhessen müssen sich also in Acht nehmen, denn die Hausherren haben gerade auf eigenem Platz aktuell leichten Rückenwind. An den deutlichen 8:2-Hinspielerfolg sollten die Blau-Grünen nicht mehr denken, als die Kürnbacher hoffnungslos unterlegen waren. Der Aufsteiger muss seine Hausaufgaben machen und sich wieder auf die eigenen Stärken besinnen. Dazu gehört das notwendige Engagement in den Zweikämpfen, schnelles Umschaltspiel vom Mittelfeld aus und Konzentration beim Abschluss. Außerdem gilt es, Ballverluste zu vermeiden, die zuletzt zu gefährlichen Situationen und auch zu Gegentreffern geführt haben.

Der Abstand auf den ungeliebten Relegationsplatz beträgt für den TSV Amicitia zwar immer noch sieben Zähler, in Zeiten der Drei-Punkte-Wertung sollte man sich darauf aber nicht verlassen. Mit dem erhofften Auswärtssieg im Rücken könnte das Team der Trainer Timo Endres und Patrick Marschlich dann auch etwas entspannter in die anstehenden Aufgaben gegen Tabellenführer Bammental (23. April), bei der SGK Heidelberg (29. April) und auf heimischen Grün gegen Schwetzingen (7. Mai) gehen. JR