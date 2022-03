Auswärtsbilanz lässt hoffen

Viernheim. Mit zwei Erfolgen innerhalb weniger Tage hat sich die Reserve des TSV Amicitia Viernheim in der Kreisklasse A2 Mannheim aller Sorgen im Kampf um den Klassenerhalt entledigt. Nach dem 3:2-Sieg in Wallstadt folgte ein 5:2 beim SSV Vogelstang. Mit diesen sechs Zählern konnte der Abstand auf die gefährdeten Plätze auf 14 Punkte ausgebaut werden. Die Blau-Grünen können am Sonntag (15 Uhr) also recht entspannt in die Partie beim Tabellenzweiten DJK Feudenheim gehen. Die SG Viernheim ist derweil erneut spielfrei, denn Gegner Türkspor Edingen hat sein Team abgemeldet.

Beim TSV Amicitia 2 hat sich die Laune nach mehreren Pleiten im neuen Jahr zuletzt merklich verbessert. Das Team des Trainergespanns Tobias Kleiner und Markus Mandel hat aus einer Kraft die Weichen nach oben gestellt und kann die anstehenden Aufgaben ohne großen Druck angehen. Am Sonntag wartet in Feudenheim eine schwierige Mission, denn die Mannheimer sind Tabellenzweiter und haben Ambitionen auf den Relegationsplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen in die Kreisliga berechtigt. Spitzenreiter SKV Sandhofen ist derweil schon weit enteilt. Ganz ohne Chance sind die Viernheimer aber dennoch nicht. Immerhin konnte man in der Vorrunde beim 2:2-Unentschieden dem Favoriten die Stirn bieten. Die Auswärtsbilanz ist mit drei Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen auch nicht schlecht. Auf fremden Plätzen konnten also mehr Punkte gesammelt werden als im heimischen Waldstadion.

Die SG Viernheim musste wegen mehrerer Corona-Fälle im eigenen Team zuletzt zweimal zuschauen, die ausgefallenen Spiele werden in den kommenden Wochen nachgeholt. Am Sonntag sind die Orangenen erneut ohne Einsatz, nachdem Türkspor Edingen sein Team vom Spielbetrieb abgemeldet hat sind die Südhessen erneut spielfrei. JR