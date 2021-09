Auswärts nichts zu holen

Viernheim. Am vergangenen Wochenende gab es für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim nichts zu erben. Entsprechend schlecht war die Stimmung in beiden Lagern. Die SG Viernheim ließ beim MFC Phönix Mannheim einige Torchancen ungenutzt, darunter einen Elfmeter, was zu einer verdienten 1:3-Niederlage führte. Die Reserve des TSV Amicitia zeigte in Käfertal zu viele technische Schwächen und unterlag deshalb knapp mit 3:4.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

MFC Phönix Mannheim – SG Viernheim 3:1 (2:1): Im Auswärtsspiel bei Phönix Mannheim hatten sich die Südhessen sicher mehr ausgerechnet als eine Niederlage. Aber nach 18 Minuten stand es schon 2:0 für die Gastgeber. Marco Guntram konnte vor der Halbzeitpause zwar noch verkürzen (32.), aber gleich nach Wiederanpfiff stellte Rashid Don Faris (55.) den alten Abstand wieder her. Als Steven Schreck in der 80. Minuten mit einem Elfmeter scheiterte, war die große Chance auf einen erfolgreichen Schlussspurt dahin. Mit Platz neun und sieben Punkten müssen sich die Orangenen erst einmal nach unten orientieren.

Ein enttäuschter Trainer Ralf Dalmus zog ein negatives Fazit: „Einfach nur schlecht. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Dazu noch ein verschossener Elfmeter und nicht genutzte Torchancen. Wir müssen noch in vielen Dingen einfach besser werden.“

SC Käfertal – TSV Amicitia Viernheim 2 4:3 (1:1): In einem torreichen Spiel hatten die Viernheimer am Ende knapp das Nachsehen gegen den SC Käfertal. Dabei hatte es für die Südhessen gut begonnen, denn Marvin Nehring erzielte nach 14 Minuten das 0:1. Lange währte die Freude bei den Gästen nicht, denn Tom Bertsch markierte umgehend das 1:1 (22.). Gleich nach Wiederanpfiff ging das Torschießen weiter. Dennis Przybyla stellte auf 2:1 (48.), nur Sekunden später traf Thomas Marek Hübner zum Ausgleich. Der Doppelschlag durch Abdramane Konate (70.) und Przybyla (71.) zum 4:2 war aber noch nicht die Vorentscheidung, denn Nehring konnte mit seinem zweiten Tor verkürzen (75.). Zum erneuten Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ernüchtert zeigte sich Viernheims Trainer Tobias Kleinert. „Wir müssen unsere Punkte für den Klassenerhalt gegen die direkten Konkurrenten holen, bevor wir uns in Richtung Mittelfeld orientieren können“, so der Übungsleiter. „Die technischen Fehler im Spielaufbau waren fatal, und in der Defensive war die Abstimmung über weite Strecken schlecht. Immer wieder kamen wir nach langen Bällen des Gegners unnötig unter Druck“, bilanzierte Kleiner. JR