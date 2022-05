Austausch mit Jörg Scheidel

Viernheim. Zu einer Bürgersprechstunde lädt Jörg Scheidel am Mittwoch, 25. Mai, 15.30 bis 17.30 Uhr, ein. Der Erste Stadtrat ist verantwortlich für das Dezernat II, zu dem das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt, das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung sowie der Bereich Stadtentwässerung gehören. Zudem hat Scheidel den Vorsitz der Betriebskommission Stadtbetrieb inne. Neben dem persönlichen Austausch mit dem Ersten Stadtrat in dessen Dienstzimmer im Rathaus sind auch Gespräche per Telefon oder als Videokonferenz möglich. Anmeldungen nimmt das Sekretariat unter der Rufnummer 06204/98 82 46 entgegen. red

