Austausch in der Natur

Viernheim. Wenn man sich über den Tod eines lieben Menschen austauschen möchte, geht das nicht immer in der Familie oder im Freundeskreis. Gespräche mit erfahrenen Trauerbegleitern können hilfreich sein, heißt es in einer Mitteilung des Hospizvereins. Das Trauercafé und die Trauertreffs sind normalerweise Begegnungsstätten, wo sich Menschen austauschen können. Corona-bedingt mussten diese Treffen aber lange ausfallen. Der Hospizverein hat deshalb Trauerspaziergänge ins Leben gerufen. Nun waren die Damen erstmals mit Trauernden im Wald unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine gute Stunde in Bewegung sein, ein Stück gemeinsam gehen und sich miteinander über die gemachten Erfahrungen austauschen, ist der Zweck dieses kostenlosen Angebotes. Auch gemeinsam schweigen, in sich selbst und in die Natur hineinhorchen, könne stärken, so der Verein. Die nächsten Trauerspaziergänge finden am Dienstag, 3. August, und Dienstag, 7. September, statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Eingang des Waldfriedhofs (Neuer Friedhof), Kirschenweg 6, in Viernheim. Für die Organisation bittet der Hospizverein um Voranmeldung unter Telefon 06204/60 25 59, Fax 06204/91 80 888 oder per E-Mail an info@hospizverein-vhm.de. red