Austausch der Vereine

Viernheim. Bürgermeister Matthias Baaß lädt zum nächsten Vereinsfrühschoppen am Sonntag, 19. März, um 10 Uhr in die Unterkunft des Technischen Hilfswerks (THW) ein. Gemeinsam mit Viernheimer Vereinsvertreterinnen und -vertretern sollen wieder verschiedene Themen vorgestellt und diskutiert werden. Auf der Tagesordnung stehen zum Beispiel „Städtische Großveranstaltungen“ mit Blick in die Jahre 2023 und 2024, die Vorstellung des Projekts „Gewalt – Sehen – Helfen“, aber auch die Buga 23 mit Veranstaltungen in Viernheim. Die Anliegen der Vereine sollen ebenfalls nicht nicht zu kurz kommen, heißt es in der Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der gegenseitige Austausch von Verwaltung und Vereinswelt stehe bei jedem Vereinsfrühschoppen im Vordergrund, heißt es weiter. Grundsätzlich dienten die Veranstaltungen immer auch dem Kennenlernen der Vereine und deren Vertreterinnen und Vertreter. Die Vernetzung untereinander sei hierbei nicht nur das Ziel der Verwaltung.

Anmeldungen nimmt Harald Hofmann vom Amt für Kultur, Bildung und Soziales, Fachbereich Bürgerkommune und Engagementförderung, telefonisch unter 06204/ 98 84 07 oder per E-Mail unter harald.hofmann@viernheim.de entgegen. red