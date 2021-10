Austausch beim Trauerspaziergang

Viernheim. . Einen Trauer-Spaziergang bietet der Hospizverein am Dienstag, 2. November, 14 Uhr, an. Treffpunkt ist am Eingang des Waldfriedhofs (Neuer Friedhof), Kirschenweg 6, in Viernheim. Die Trauer-Spaziergänge sind kostenlos. In der Natur können sich Menschen treffen, die einen Trauerfall zu beklagen haben. Dabei können sich über Erfahrungen und Gefühle miteinander austauschen und herausfinden, was sie durch die Trauer trägt. Zum Zweck der Organisation wird um eine unverbindliche Anmeldung gebeten beim Hospizverein Viernheim, unter Telefon 06204/60 25 59 oder per E-Mail an info@hospizverein-vhm.de. Die Gedenkandacht des Hospizvereins findet abermals Online statt. Sie ist ab Sonntag, 14. November, 10.30 Uhr, verfügbar unter www.hospizverein-vhm.de. Das Video kann auch zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden. red

