Ausstellung zum Koran

Viernheim. Nachdem aufgrund der Pandemie viele öffentliche und gesellschaftliche Veranstaltungen ausfallen oder verschoben werden mussten, konnte das Viernheimer Forum der Religionen keine Begegnungsmöglichkeiten anbieten. Jetzt haben die Mitglieder eine Ausstellung zum Thema „Koran“ vorbereitet, die ab dem 14. September bis Ende November während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek in der Kulturscheune zu sehen sein wird.

„Der Koran – das Heilige Buch der Muslime“, so lautet der Titel der Ausstellung, bei der Korane, Teilkorane sowie Fragmente teils im Original, teils in wunderbaren Faksimileausgaben aus verschiedenen Jahrhunderten und unterschiedlichen Weltregionen präsentiert werden. Zur Verfügung gestellt werden die über 70 Exponate aus dem eigenen Bestand von Herbert Kempf, der bereits mehrere historische Ausstellungen konzipiert hat und gleichzeitig Mitglied im Forum der Religionen und Ideengeber der besonderen Ausstellung ist.

Imame wirken mit

Unterstützt wurden die Vorbereitungen außerdem durch fachliche Begleitung der beiden Viernheimer Imame Muhammed Sevinc der Sultan Ahmet Moschee und Celil Gürbüz von der Eyüp-Sultan Moschee sowie weiteren Mitgliedern der Religionsgemeinden. Gemeinsam wurden über viele Wochen hinweg alle Exponate begutachtet, wurden die in der Ausstellung zu sehenden Korantextstellen geprüft und der passende Begleittext für den Ausstellungskatalog formuliert.

Eine besondere Herausforderung war das Fotografieren der Ausstellungsexemplare für den Ausstellungskatalog. „Durch die enge Zusammenarbeit mit den Imamen ist ein großes Vertrauensverhältnis entstanden, das war für mich eine ganz große Bereicherung“, hebt Kempf hervor.

„Die Ausstellung wird zu einem besseren Verständnis des Islam beitragen und so Brücken zwischen den Kulturen und Religionen bauen“, ist sich auch der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß sicher. Diesbezüglich sei die Ausstellung auch so wichtig, dies zeige die verzerrte Wahrnehmung des Korans und dadurch der Muslime in der Vergangenheit bis in die Gegenwart, bestätigt Gerd Baltes, red