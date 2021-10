Ausstellung zum Hospiztag

Viernheim. Der Viernheimer Hospizverein und das Hospiz Schwester Paterna laden zur Feier des Deutschen Hospiztags am Donnerstag, 14. Oktober, ab 17.30 Uhr ein. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Leben! Bis zum Schluss“, eine der wichtigsten Kernaussagen der Hospizarbeit.

Ines Steyrleuthner, Leiterin des Viernheimer Hospiz, verbindet mit der Veranstaltung eine willkommene Chance: „Wir möchten den Besuchern näherbringen, wie wichtig es für die Menschen in unserem Haus ist, dass wir für sie da sind und sie bis zum Schluss begleiten.“

Aus der Arbeit mit den Menschen in verschiedenen deutschen Hospizen entstand auch die berührende Wanderausstellung „Ich begleite dich!“. Die Motive thematisieren Situationen in der Begleitung Schwerstkranker und Sterbender sowie Erfahrungen und Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hospiz- und Palliativarbeit.

Dr. Jutta Behrendt, Vorsitzende des Viernheimer Hospizvereins, wird die Ausstellung eröffnen. Die Besucher können sich zudem auf einen Fachvortrag des Theologen Reinhold Hoffmann freuen, der zum Thema Hospizarbeit und hospizliche Begleitung sprechen wird.

Aufgrund der Coronabestimmungen sind für die Teilnahme an der Veranstaltung eine Anmeldung sowie ein Genesenen- oder Impfnachweis nötig. Anmeldungen sind telefonisch unter 06204/60 76 0 oder per E-Mail an info@hospiz-schwester-parterna.de möglich. Die Wanderausstellung bleibt bis zum 28. Oktober im Viernheimer Hospiz. In dieser Zeit ist die Ausstellung täglich von 16 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. red