Ausschüsse wollen sich um Kröten kümmern

Viernheim. Zu „Walk and Talk“ hatten die Viernheimer Grünen am Anglersee eingeladen – und der Vorsitzende Helmut Träger konnte zu dem Treffen zahlreiche Interessierte begrüßen. Die Vertreterinnen des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) hatten ausführliche Informationen zu den gefährdeten einheimischen Amphibienarten mitgebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der kleine See im Wald ist ein bedeutendes Laichgewässer für die Amphibien. Jedes Frühjahr wandern sie aus dem Wald dorthin und auch wieder zurück. Vereinzelte Exemplare konnten Stadtrat Manfred Winkenbach und Fraktionschef Thomas Klauder schon im Wasser entdecken. „Die Amphibienschutzaktion, welche vom NABU betreut wird, startet Ende Januar und geht bis etwa Mitte Juni eines Jahres. Die Wanderung dauert bis ins späte Frühjahr“, erklärte Silvia Fusch vom NABU. Gefährlich wird es für die kleinen Tiere, wenn sie die Straße überqueren. Die Krötenretter leisten dabei Hilfe, damit die nachtaktiven Tiere auf dem Lorscher Weg und der L 3111 nicht überfahren werden.

Umweltausschuss-Vorsitzender Burak Isiksal weiß, dass dies eine Menge Arbeit bedeutet, denn er hat selbst schon mitgemacht. Damit die Amphibien die Straße nicht überqueren und zu Tode kommen, werden sie mit Schutzeinrichtungen und Sperrvorrichtungen daran gehindert und landen in den dafür in die Erde eingelassenen Eimern. Die Helfer und Helferinnen tragen sie dann über die Straße. „Manchmal sind die Eimer so voll, dass man sie kaum tragen kann“, berichtete Andrea Herschel vom NABU. Zweimal am Tag ist dies notwendig. Letzte Saison waren 70 Helfer und Helferinnen im Einsatz, um insgesamt etwa 4000 Tiere zu retten.

Stadtverordneter Bernd Gruschka wies auf den geplanten Radweg hin, bei dem zugleich Amphibienschutz-Einrichtungen (Kleintierdurchlässe und Krötentunnel) an der L 3111 vorgesehen sind. „Das ist sehr gut, aber am Lorscher Weg fehlen sie dann immer noch“, betonen die NABU-Leute. Schließlich ist die Mehrzahl der Amphibien auch aus westlicher Richtung unterwegs und überquert zuerst den Lorscher Weg und dann die L 3111, um zum Anglersee zu gelangen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der NABU betreut das Hin- und Rückwandergeschehen der Amphibien. Könnten sich die Viernheimer entschließen, hier ebenfalls eine Amphibien-Schutzanlage einzurichten, wäre das Problem auf Dauer gelöst und der mühselige Einsatz der Krötenretter nicht mehr nötig.

„Ein Thema für den Umweltausschuss“, bemerkte Stadtverordnete Gabriella Römmelt. „Und für den Haupt- und Finanzausschuss“, ergänzte Ausschussmitglied Astrid Pfenning, denn die Sache kostet Geld. „Aber wir wollen doch, dass in Viernheim Naturschutz und Umweltschutz verwirklicht werden, anstatt nur darüber zu reden“, betont Vorstandsmitglied Ernst Ebermann, der auch im BUND aktiv ist. Da die Amphibien keine Stimme im Parlament haben, müssten die Naturschützer und Naturschützerinnen weiter Überzeugungsarbeit leisten. In den Amtsstuben waren sie schon öfter – aber bislang ohne Erfolg, sagen sie übereinstimmend. red