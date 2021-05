Ausschüsse konstituieren sich im Rekordtempo

Viernheim. Nicht mal zehn Minuten dauerten die konstituierenden Sitzungen der politischen Ausschüsse in Viernheim. Weil sich die Stadtverordneten noch nicht mit inhaltlichen Themen beschäftigten, konnten sie sich in der ersten Sitzung auf die Personalien beschränken.

Wie in der vergangenen Wahlperiode sind vier Fachausschüsse gebildet worden. Dem Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung), Sozial- und Kulturausschuss (Sport, Bildung, Jugend und Familie) sowie dem Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 21) gehören laut Hauptsatzung jeweils elf Stadtverordnete an. Entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen stellt die CDU vier Ausschussmitglieder, die SPD drei, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zwei und die UBV- sowie die FDP-Fraktion jeweils ein Ausschussmitglied. Im Planungsausschuss Rathaus sind 13 Stadtverordnete vertreten, jeweils vier der CDU- und SPD-Fraktion, je zwei der Grünen und der UBV sowie ein Vertreter der FDP-Fraktion. Die Mitglieder wurden von den Parteien bestimmt.

© Sandra Usler

Der Haupt- und Finanzausschuss setzt sich zusammen aus Sigrid Haas, Michael Haas, Volker Ergler, Engelbert Renner (CDU), Alicia Hanf, Dr. Jörn Ritterbusch, Michael Kosbau (SPD), Astrid Pfenning, Thomas Klauder (Grüne), Florian Heilmann (UBV) und Ralf Jünemann (FDP). Nach der vorigen Abstimmung der Fraktionen wurde Jörn Ritterbusch (kleines Bild) als Vorsitzender gewählt, der den Ausschuss auch schon in der vergangenen Wahlperiode leitete. „Wir hatten immer eine offene Diskussionskultur, das sollten wir fortführen“, wünscht er sich. Zu Stellvertreterinnen wurden Astrid Pfenning und Sigrid Haas gewählt. Schriftführerinnen sind Simone Reiners, Tanja Rettig und Nihal Gülsüm aus dem Rathaus.

Der Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen wird künftig von Burak Isiksal (kleines Bild) geleitet, der erstmals für die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung sitzt. „Ich gebe mir alle Mühe“, versprach der neue Parlamentarier. Seine Stellvertreter sind Michael Bergmann (CDU) und Daniel Schäfer (SPD). Weitere Mitglieder sind Jörg Scheidel, Martin Ringhof, Ruth Büchler (CDU), Klaudia Forg, Alexandra Kotlyarska (SPD), Nicole Döringer (Grüne), Michael Bulat (UBV) und Tobias Gieding (FDP). Zu Schriftführerinnen wurden Jessica Faber, Petra Sommer und Angela Benz bestellt.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, betonte Torben Kruhmann (kleines Bild) nach der Wahl zum Vorsitzenden des Sozial- und Kulturausschuss. Der CDU-Politiker hatte den Ausschuss bereits zuvor geführt. Vertreten wird Kruhmann künftig von Peter Neuß (SPD) und Jasmin Kruhmann (FDP). Weitere Mitglieder sind Inka Täger, Tina Föhr, Elvira Frank (CDU), Peter Lichtenthäler, Jenny Dieter (Nurcan Erdogan) (SPD), Gabriella Römmelt, Jessica Kruhmann (Grüne) und Roger Deuser (UBV). Die Schriftführung übernehmen Tobias Maier und Jacqueline Kursawe.

Zwei Stadtverordnete mehr sitzen im Planungsausschuss Rathaus. Jörg Scheidel, Martin Ringhof, Norbert Schübeler, Elvira Frank (CDU), Klaus Quarz, Michael Kosbau, Horst Winkenbach, Andreas Häfele (SPD), Astrid Pfenning, Burak Isiksal (Grüne) Michael Bulat, Henrik Stülpner (UBV) und Tobias Gieding (FDP) kümmern sich um das Großprojekt. Der Vorsitz bleibt bei der CDU, der Ausschuss wird künftig von Jörg Scheidel (kleines Bild) geleitet. Bisher war Martin Ringhof an der Spitze. Stellvertreter sind Klaus Quarz und Michael Bulat. Protokolliert werden die Sitzungen von Simone Reiners, Marc Hätscher und Michael Fleischer.

Die Sitzungstage der Ausschüsse sollen beibehalten werden. Der Bauausschuss tagt am Dienstag, der Sozial- und Kulturausschuss mittwochs und der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag. Die nächsten Sitzungen sind für den 19. Mai, 20. Mai und 25. Mai angesetzt. Die Stadtverordnetenversammlung tagt dann in der Woche darauf am 28. Mai. Für den Planungsausschuss Rathaus sind separate Termine festgelegt, der nächste am 10. Juni.

Einen Zusatztermin regte Bürgermeister Matthias Baaß an: „Die Arbeitsgruppe zur Schaffung von Kindergartenplätzen tagt das nächste Mal im Mai, und da wäre eine weitere Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses vor der Sommerpause günstig.“ Über diesen aktuellen Sachstand wird am Dienstag, 29. Juni, informiert. (Bilder: Sandra Usler)