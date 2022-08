Ausgelassenheit unter dem Kerwekranz

Bobstadt. Man nehme eine engagierte Kerwequeen, einen Kerwevadder, der auch „der Mächtige“ genannt wird, und elf großartige Kerweborsch. Umrahme diese fidele Truppe mit Fahrgeschäften, Musik, Tanz, einem Fußball- und Boule-Turnier. Würze diese Mischung mit einer Prise Ausgelassenheit – und schon hat man ein rauschendes Kirchweihfest. Wenn es dazu noch Steaks, Crêpes und Kuchen gibt, bleiben auch keine kulinarischen Wünsche offen. Natürlich hatte die IG Kerwe strahlenden Sonnenschein bestellt – und an den vier Tagen auch bekommen.

Susanne Merl sauste über den Kerweplatz, war beim „Serve & Volley“ zu finden, kümmerte sich um viele Kleinigkeiten und war als Ansprechpartnerin für die beiden Vereine SV und TG Bobstadt, Betreiber von Fahrgeschäften und nicht zuletzt die Kerwecrew immer verfügbar. „Schon am Donnerstag kam das Wellfleischessen sehr gut an“, berichtete Susanne Merl. Sehr gelungen fand sie zudem den Freitagabend mit DJ Michael Heinz. Etwa 500 Besucher genossen die laue Sommernacht und ließen sich vom SV Bobstadt mit Speisen und Getränken verwöhnen. Bei der Late-Night-Party war die Cocktailbar ein Anziehungspunkt. „Wir haben bis 2 Uhr früh gefeiert, und es blieb alles friedlich“, zeigte sich die Organisatorin zufrieden. Merl freute sich sichtlich, dass nach vielen Jahren Pause wieder ein Autoscooter den Rummelplatz bereicherte. Bei den Kindern kam das Karussell besonders gut an. Aber auch am Greifautomaten und beim Dosenwerfen hatten die Besucher viel Spaß.

Lob für die Feuerwehr

Höhepunkt des Samstags war die Kerwered, bei der Kerwevadder Marc Merl die Anstrengungen des Festes bereits an der angeschlagenen Stimme anzumerken war. Unter dem Jubel der Zuhörer dankte er seiner Frau Susanne für ihren Einsatz. In seiner Rede würdigte er die „Nextbikes“, die jedoch selten benutzt würden. „Auf Wunsch eines Einzelnen“ bat er um den Aufbau einer Ladestation für E-Autos. Ein Loblied sang Marc Merl auf die örtliche Feuerwehr, und er lästerte über müffelnde Mitmenschen, die wie Hunde in deren neuer Wellnessoase „mit Conditioner und Shampoo“ zu wohlriechenden Vierbeinern würden. Unzufrieden zeigte sich der Redner über den Glasfaserausbau, der für Januar angekündigt gewesen sei, aber immer noch nicht begonnen habe. „Drum Kerwebosch schenk oi, uff die Bobstädter muss getrunke soi“, lautete sein Wahlspruch. Anerkennend teilte Merl mit, dass ein neues Pächterpaar für das „Serve & Volley“ gefunden werden konnte. Gleichzeitig bedauerte er das Aus von Bäckerei Gebhardt und Raiffeisenbank. Er warte nun gespannt darauf, wer nach dem Umbau in den Bergsträßer Hof einziehen werde. Als „heiße Kandidaten“ seien „ein Asiate, eine Pizzeria oder ein Bordell“ genannt worden.

Frauenpower war beim Fassanstich gefragt. Nachdem Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. wegen eines unpünktlichen Zuges kurzfristig ausfiel, feierte Ortsvorsteherin Svenja Halkenhäuser Premiere. Assistiert von Erstem Stadtrat Christoph Land löste sie ihre Aufgabe mit Bravour. Abends war dann die Drei-Mann-Band Gegenwind zu Gast. Auch sie trug zur guten Stimmung bei.

Der Sonntag wurde mit einem Frühschoppen eröffnet, später stand ein Laien-Boule-Turnier auf dem Programm. Am Montag spielt Heinz Kilian ab 10 Uhr beim Frühschoppen im TG-Vereinsheim. Auch auf dem Kerweplatz darf weiter gefeiert werden. Zudem treffen sich die Senioren im Pfarrzentrum.