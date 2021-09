Ausbildung von Jugendlichen fördern

Viernheim. Schon zum zweiten Mal spendete die Firma COM plan + service aus Viernheim für die jugendlichen Auszubildenden des Berufsbildungszentrums von Silly. „Trotz Corona haben sich die Umsätze in unserem Unternehmen sehr gut entwickelt. Deshalb wollen wir der Gesellschaft etwas zurückgeben und haben für mehrere Projekte gespendet“, so Thomas Stöcklin, Geschäftsführer des Unternehmens. Michael Oestreicher, Prokurist und Technischer Leiter, ergänzt: „Wir finden es richtig und wichtig, dass der Verein Focus nicht nur die Schulbildung, sondern auch die Ausbildung von Jugendlichen in einem der ärmsten Länder der Welt intensiv fördert. Das unterstützen wir gerne.“

Klaus Hofmann, Vorsitzender des Vereins Focus, bestätigt: „Insbesondere eine Ausbildung mit einem derart hohen Praxisanteil in den Bereichen Landwirtschaft und der Weiterverarbeitung ist in Burkina Faso eher selten und deshalb umso wertvoller als Zukunftsperspektive für die jungen Menschen. Neben Ackerbau und Viehzucht sind die Herstellung von Seifen und Cremes, die Trocknung von Früchten, die Imkerei und die Produktion von Baumsetzlingen wesentliche Bestandteile der Ausbildung. Besonders freut mich, dass das Berufsbildungszentrum aktuell von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH als landesweites Schulungszentrum sowohl für die Produktion von Masthühnern als auch für die Pflege von Obstplantagen ausgewählt wurde. Pro Jahr sollen mehr als 180 Personen in den beiden Modulen ausgebildet werden.“

Manfred Weidner wies abschließend darauf hin, es sei ein großer Wunsch der Jugendlichen, dass mittelfristig auch Ausbildungsberufe im technischen Bereich angeboten werden sollen. Das ließe sich grundsätzlich ermöglichen, aber dazu fehlen aktuell noch die finanziellen Mittel für die Investitionen und zur Deckung der laufenden Kosten. Focus wirbt deshalb für den Abschluss einer Ausbildungspatenschaft in Höhe von 10 Euro pro Monat.

Formulare gibt es unter www.focus-viernheim.de/spenden oder sie können unter 06204/7 53 71 angefordert werden. red

