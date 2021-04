Aus Verantwortung für die Natur

Viernheim. „Dem Riedwald geht es ganz besonders schlecht, und das hat viele Gründe. Besonders extrem ist die Entwicklung seit 2018 durch den Klimawandel mit hohen Temperaturen und großer Trockenheit. Es fällt zu wenig Regen und der Grundwasserspiegel ist auf vier bis fünf Meter gesunken. Da haben es die Bäume schwer, sich zu ernähren.“ Ralf Schepp, Leiter des Forstamts Lampertheim, hatte keine guten Nachrichten mitgebracht, als er im Staatswald neun Bürgermeister aus nordbadischen Gemeinden und Viernheims Stadtoberhaupt Matthias Baaß zu einer Neuanpflanzung begrüßen konnte.

Dort waren vor wenigen Wochen von der Nachbarstadt Heddesheim gespendete 250 Douglasien und 450 Hainbuchen gesetzt worden, weitere sollen folgen. Die Jungpflanzen stammen aus der Initiative „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ des baden-württembergischen Gemeindetages.

Bei strahlendem Sonnenschein war diese Tatsache der einzige Lichtblick, der auf guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen der Brundtlandstadt und der Tabakgemeinde beruht.

„Wir haben ja bekanntlich keinen eigenen Wald. Ich bin früher aber oft im Viernheimer Wald gelaufen. Hier sind unsere Bäume sicher gut aufgehoben. Wir wollten gemeinsam ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz setzen, indem wir zusammen die Verantwortung für die Natur übernehmen“ erläuterte Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler, der mit dem Fahrrad gekommen war, die Aktion.

Er hatte sogar eigens eine Flasche Bergsträßer Weißwein mitgebracht und damit eine Pflanze symbolisch angegossen, „das hat der ehemalige Bürgermeister von Schriesheim auch immer gemacht, das soll Glück bringen.“

Beängstigende Zahlen

Im Mittelpunkt des Treffens in Nähe des ehemaligen Jägerhauses stand ein kurzer Sachstandsbericht durch Ralf Schepp und Alexander Schwanke vom Forstamt Lampertheim, die imposante, besser gesagt beängstigende Zahl vorlegten, die nicht nur für den Viernheimer Wald Schlimmes befürchten lassen. Die Douglasien und die Hainbuchen wurden zwischen 80 Jahre alten Bäumen gepflanzt.

„Im Lauf der Jahre wird davon aber nur ein kleiner Teil überleben, in der Natur gewinnt eben immer noch der Stärkere“ hofft Schepp, das möglichst viele Pflanzen gut gedeihen. „Das dürfte nicht einfach werden, denn der Grundwasserspiegel liegt bei vier bis fünf Metern. Da kommen keine Wurzeln mehr hin“, so Forstamtsleiter Schepp.

Dabei gehört der Viernheimer Wald zu einem rund 100 Quadratkilometer großen Waldgebiet, das als Klimaanlage für die angrenzenden Gemeinden und Wasserreservoir für die Werke in Käfertal, Rheinau und Schwetzinger Hardt dient.

Spuren bleiben

Matthias Baaß erinnerte an die zahlreichen Eingriffe in den Wald. „Das war mehrere Jahre lang ein Übungsgelände der US-Armee und die Panzer haben deutliche Spuren hinterlassen. Außerdem stehen dort noch viele Munitionsbunker, in den angeblich Giftgas gelagert war. Einen Teil davon können unsere Vereine als Lagerstätten nutzen.“ Schepp machte auf eine weitere Bedrohung aufmerksam. „Wenn die ICE-Strecke der Deutschen Bahn wie geplant gebaut wird, dann zerschneidet sie den Wald, was gerade für die Wildtiere von Nachteil sein wird.“

Die Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ des Gemeindetags endete am 25. April, dem Tag des Baumes, und brachte ein sehr erfreuliches Ergebnis. In Baden-Württemberg haben die Städte und Gemeinden über zwei Millionen Bäume gepflanzt. Das angestrebte Ziel, landesweit eine Million Bäume zu pflanzen, wurde von den Kommunen damit mehr als übertroffen.

Daran beteiligt waren neben Heddesheim auch andere Gemeinden, obwohl einige auf ihrer Gemarkung davon keinen eigenen Wald haben. Diese Bäume wurden an Nachbarkommunen weitergegeben. Wie die Umsetzung aussehen kann, davon haben sich auch Andreas Metz (Ilvesheim), Patricia Rebmann (Eppelheim), Jürgen Kirchner (Hemsbach), Christoph Oeldorf (Wilhelmsfeld), Hansjörg Höfer (Schriesheim), Dietrich Herold (Edingen-Neckarhausen), Stefan Schmutz (Ladenburg) und Benjamin Köpfle (Laudenbach) überzeugt.