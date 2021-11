Aus Transporter Werkzeug gestohlen

Viernheim. Beim Aufbruch eines Transporters haben unbekannte Täter in Viernheim Werkzeug im Gesamtwert von rund 5000 Euro gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Montag berichtete, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Sonntag, 7. November, an einem weißen Transporter der Marke VW, der in der Viernheimer August-Bebel-Straße geparkt war. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich anschließend Zugang in den Innenraum mit diversen Werkzeugen. An einem hinter dem Transporter abgestellten Auto wurde zudem der Außenspiegel entwendet. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06206/944 00 entgegen. pol/agö

