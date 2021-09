Aus dem Stand auf Platz eins

Viernheim. Die Deutschen Meisterschaften des Verbandes LSW finden seit einigen Jahren in Neu-Isenburg statt. Dabei werden auch die Wettbewerbe in den Disziplinen Standweit- und Standzweisprung, der Kugelstoßfünfkampf aus dem Stand mit unterschiedlichen Gewichten sowie ein Diskuswettbewerb aus dem Stand heraus ausgetragen. Der Verband LSW wurde 2003 gegründet und sieht sich als Ergänzung zur Leichtathletik und dem Rasenkraftsport und wird auch in anderen Ländern betrieben.

Bei den Deutschen Meisterschaften konnte der Viernheimer Günther Jakob, der für den RKS Phoenix Mutterstadt startet, in der Klasse M 75, in denen die Jahrgänge 1942 bis 1946 zusammengefasst sind, seine im vergangenen Jahr erreichten Siege im Standweitsprung im Zweisprung und im Kugelstoß-Fünfkampf wiederholen. Dabei stellte er im Standweitsprung mit 2,18 Metern seine eigene deutsche Bestleistung aus dem Jahr 2019 ein. Im Drei-Kampf Diskus griechisch holte er sich ebenfalls den Titel. JR