Viernheim. Nach wenigen bescheidenen Angeboten digitaler Vermittlung einfacher Musikangebote vermissen Musikfreunde ganz besonders das vielseitige Programm der Starkenburg Philharmoniker. Nun hoffen die Musikfreunde, dass nach der Zeit strenger Kontaktverbote im Sommer wieder Konzerte möglich sind. Das bestätigte Günther Stegmüller, der musikalische Leiter der Starkenburg Philharmoniker, bei einem Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Verantwortlichen des Orchesters seien zuversichtlich, dass an einem Termin im Juli ein Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz in Heddesheim stattfinden könne. Ebenso sei man überzeugt, dass im September ein Herbstkonzert im Viernheimer Bürgerhaus möglich sei. Sichere Veranstaltungstermine seien hoffentlich die Neujahrskonzerte 2022 in der Region. H.T..