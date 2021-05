Auftakt an Pfingsten

Viernheim. Ursprünglich hätten 33 junge Menschen am 22. und 23. Mai im Bürgerhaus Viernheim konfirmiert werden sollen. Jetzt sind es erst einmal acht, die am Sonntag in der Auferstehungskirche ihre Konfirmation feiern. In einem ersten Gottesdienst um 9.30 Uhr gehen Rosa Fischer, Lilli Jäcksich, Lorena Metz und Corvin Münch zum ersten Abendmahl. Um 12 Uhr erneuern im zweiten Gottesdienst Cris Becht, Giulia Keil, Lena Kolovrat und Luis Kuhmann ihr Taufversprechen.

Aufgrund der begrenzten Platzzahl in der Auferstehungskirche ist ein spontaner Besuch nicht möglich. Auch Anmeldungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Weitere Präsenzgottesdienste finden am Pfingstsonntag um 10.45 Uhr auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums und am Pfingstmontag um 18 Uhr zum Weltgebetstag auf dem Vorplatz der Friedenskirche statt. Außerdem wird um 10.30 Uhr wieder ein vorab aufgenommener Online-Gottesdienst aus der Friedenskirche angeboten. Das Video ist zu sehen über die Homepage www.evangelisch-viernheim.ekhn.de. Weitere Konfirmationen dieses Jahrgangs finden dann am Wochenende 10. und 11. Juli in vier Gottesdiensten am Sonntag, 26. September statt. red