Aufstiegsaspirant spielt beim Abstiegskandidaten

Viernheim. David gegen Goliath heißt es im Fußball, wenn zwei unterschiedlich starke Mannschaften aufeinandertreffen. Das ist am Sonntag (15 Uhr) in der Kreisliga Mannheim der Fall, wenn der KSC Schwetzingen den souveränen Spitzenreiter TSV Amicitia Viernheim empfängt. Beim Vergleich zwischen dem Abstiegskandidaten und dem Aufstiegsaspiranten sind die Rollen klar verteilt. Trotzdem oder gerade deswegen müssen die Südhessen auf der Hut sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Sieg über Rheinau dürfte die Meisterschaft entschieden sein, doch Daniel Herbel (l.) und seine Teamkollegen müssen weiter fokussiert bleiben. © Berno Nix

Die Blau-Grünen haben auswärts allerdings noch kein Spiel verloren und gingen nur beim 1:1-Unentschieden in Rheinau nicht als Sieger vom Feld, erzielte in diesen 13 Begegnungen stolze 42 Treffer. Schwetzingen kann eine ordentliche Heimbilanz vorweisen, holte von den bisher gesammelten 27 Punkten 20 Zähler auf eigenem Gelände. Trotzdem kämpft das Team von Trainer Yunus Kilic noch um den Klassenerhalt. Am vergangenen Wochenende hat sich die Situation durch die 0:5-Niederlage beim VfR Mannheim 2 sogar noch verschlimmert. Als 14. der Tabelle nimmt das Team aus der Spargelstadt einen Abstiegsrang ein. Dabei wollten die KSCler in dieser Saison eigentlich oben mitspielen.

13 Punkte Vorsprung

Der TSV Amicitia kann dagegen schon jetzt auf eine herausragende Spielzeit zurückblicken. Spätestens seit dem 3:0-Heimerfolg über Verfolger Rot-Weiß Rheinau am vergangenen Sonntag dürfte die Konkurrenz den Meisterschaftskampf aufgegeben haben. Der Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten VfB Gartenstadt beträgt sieben Spieltage vor Saisonende 13 Zähler, dazu kommt das deutlich bessere Torverhältnis. Die Statistik spricht eindeutig für die Grün-Blauen: Die meisten Siege gefeiert, erst einmal verloren und mit 19 Gegentoren die beste Abwehr der Liga gestellt. Demnächst dürfte auch der 100. Treffer – die aktuelle Ausbeute liegt bei 94 – bejubelt werden. Das Hinspiel im Waldstadion endete nach einem 0:1-Rückstand mit einem 4:1-Erfolg der Blau-Grünen. Paul Ewen (2), Brandon Wiley und Laurenz Baaß waren damals die Torschützen.

Das Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres dürfte auch in Schwetzingen wieder bei der Mannschaftsaufstellung, wie schon so oft in den vergangenen Wochen, rotieren lassen. Schließlich ist der breite und ausgeglichen besetzte Kader ein weiteres Plus des Meisterschaftskandidaten. JR

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2