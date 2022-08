Aufruf zur Blutspende

Viernheim. Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten lebenswichtig, mahnt das Deutsche Rote Kreuz in einer Pressemitteilung. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden Blutspenden kontinuierlich benötigt. Daher ruft der DRK- Blutspendedienst auf, jetzt Blut zu spenden, und zwar am Mittwoch, 7. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Freien Evangelischen Gemeinde in der Walter-Oehmichen-Straße 16.

Denn auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind Patienten dringend auf Blutspenden angewiesen, schreibt das DRK in seiner Mitteilung weiter.

Das DRK führt die Blutspende laut eigenen Angaben unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisiko liege daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen. Um in den genutzten Räumen den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. red