Der Bürgermeister Michael Golenia der Verbundsgemeinde Murow, bestehend aus zwölf Gemeinden in Oberschlesien in Westpolen, bittet um Spenden für die ukrainischen Geflüchteten, die von den Einwohnern aufgenommen wurden. Dieses Vorhaben will die katholische Kirche in Viernheim unterstützen.

Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel, wie Nudeln, Reis, Konservendosen und Ähnliches.

