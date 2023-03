Aufmerksamkeit durchs Radio

Viernheim. Weite Teile der Bevölkerung, besonders die Menschen auf dem Land, können sich im westafrikanischen Land Burkina Faso nur sehr eingeschränkt über öffentliche Belange informieren. Zeitungen würden nur von einer kleinen Gruppe gut gebildeter Menschen gelesen, Internetzugang fehle und so bleibe das Radio die wichtigste öffentliche Informationsquelle, schreibt der Freundeskreis Yaa Soma in einer Pressemitteilung. Dies sei vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen in Westafrika wichtiger denn je. Das Lokalradio der Region Koudougou sendet täglich Berichte aus der Region, und weitere Nachrichten aus aller Welt runden das Programm ab.

Der Vorsitzende des Freundeskreises Yaa Soma in Koudougou, Gilbert Kaboré, bekam die Möglichkeit, im regionalen Radiosender „Palabre“ von den Aktivitäten und Aktionen des Vereins Yaa Soma zu erzählen. Außerdem waren Mitglieder des Vorstandes zum Provinzdirektor für Vorschul- und Primarschulbildung eingeladen. In dieser Runde wurden die Aktivitäten, Schwierigkeiten und Perspektiven von Yaa Soma und eine engere Zusammenarbeit mit dem Amt besprochen.

Viele Kinder in Burkina Faso träumen davon, Polizist, Lehrer oder Krankenschwester zu werden. Doch ohne Schulbildung ist dies nicht möglich. Und es gebe viele weitere Hürden zu überwinden, heißt es weiter. Lehrer seien oft schlecht ausgebildet, Klassenräume ohne Möbel, Schulwege weit und viele Kinder müssten arbeiten. Gleichberechtigtes Lernen für Mädchen und Jungen sowie für Flüchtlingskinder sei nicht überall möglich. Über all diese Themen tauschten sich die Verantwortlichen aus. Darüber berichtete Kaboré im Radio. Der Verein hat nun einen festen Sendeplatz immer donnerstagnachmittags in der Sendung „Contribution des Associations au Dévelopement de l’Education.“

Auch wenn die Decke des Schulhauses ein Loch hat, die Tafelfarbe von den Wänden blättert und nicht alle Kinder eigene Hefte oder Bücher haben, wollen Kinder lernen. Ziel der Arbeit von Yaa Soma ist es, für besseren, kinderfreundlichen Unterricht an möglichst vielen Schulen zu sorgen und dort, wo der Staat diese Möglichkeiten nicht schaffen kann, Perspektiven zu eröffnen.

„Yaa Soma hat sich in den sieben Jahren seit der Gründung zu einer ,Marke’ entwickelt und ist im Umkreis von Koudougou weithin bekannt“, so Gilbert Kaboré. Das bringe eine große Verantwortung mit sich, derer sich die Mitglieder in Viernheim und in Koudougou bewusst seien. Sie alle stellten sich der Hoffnungslosigkeit und Armut der Kinder entgegen und böten dank einer unermütlichen Spendenbereitschaft Tausenden Kindern eine Perspektive auf eine solide Schulbildung und damit auf eine aktive Teilhabe am Leben.

Hilfe, wo sie benötigt wird

Kaboré erzählte im Radio von der Bedeutung der Yaa-Soma-Unterstützung an den Schulen in seiner Region. Dort wo nur ein Schulgebäude existiert, wird beim Freundeskreis zum Beispiel um Bänke oder neue Tafeln gebeten. Wo der Staat nicht genügend Bücher liefert, werden Lehrmaterialien bestellt, damit Lernen allen Kindern Spaß macht. Seit Jahren sind die Prüfungsergebnisse an den Schulen, die mit Yaa Somas Unterstützung Schulkantinen und Schulgärten eingerichtet haben, überdurchschnittlich gut. Überall, wo Elternvertreter und engagierte Mütter mit ihren Bitten an den deutsch-burkinischen Freundeskreis herantreten, versucht die deutsch-burkinische Gemeinschaft zu helfen. „Wir haben alle etwas zu geben, wovon andere Menschen in der Gesellschaft profitieren können“, lautet das Credo der Mitglieder. red