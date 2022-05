Bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen trafen sich die Familien der evangelischen Kita Kleeblatt am Karlstern. Mit dem Lied „Wir wollen uns begrüßen“ starteten alle in den erlebnisreichen Tag. Der Körperteil-Blues brachte alle in Bewegung. Anschließend würdigten die Kinder und Erzieherinnen Elisabeth Wurzel, die Kita-Leiterin feierte ihr zehnjähriges

...