Auf Streifzügen über Kanäle und durch enge Gassen

Viernheim. „Venedig sehen und sterben“ – ganz so extrem, wie der Roman von Edward Sklepowich lautet, war es bei einer Fotoexkursion in die Lagunenstadt im vergangenen Oktober nicht. Vier Mitglieder des Fotoclubs Viernheim waren einige Tage in der italienischen Touristenmetropole zu Gast, um hinter die Kulissen der untergehenden Stadt zu blicken und außergewöhnliche Motive im Bild festzuhalten. Die Ergebnisse sind seit Freitag in dem Räumen der Sparkasse Starkenburg in der Schulstraße zu sehen. Die Ausstellung dauert noch bis zum 12. April.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Casanovas Spuren

Die Fotografien stehen unter dem Titel „Venedig, auf den Spuren Casanovas und Commissario Brunettis“. An diesen bekannten Figuren orientierten sich die Viernheimer bei ihren Streifzügen über die Kanäle und durch enge Gassen. Dabei ist der bei deutschen Fernsehzuschauern beliebte Polizist eine Erfindung der Romanautorin Donna Leon, die selbst mehrere Jahre in der „Serenissima“, wie Venedig auch genannt wird, gewohnt hat.

Der berühmt-berüchtigte Frauenverführer Giacomo Casanova hat dagegen tatsächlich gelebt – und seine amourösen Abenteuer sind weltweit bekannt. Er wurde 1725 in der Lagunenstadt geboren und ist dort auch aufgewachsen. Es gibt noch zahlreiche Plätze, an denen er unterwegs war.

Casanova hatte angeblich ein Verhältnis mit der Frau des französischen Botschafters, Venezianern war damals aber der Umgang mit Ausländern verboten. Nachdem Casanova deshalb ohne Verurteilung in den berüchtigten Bleikammern landete und wieder floh, trieb er sich in Europa herum. Erst 18 Jahre später wurde ihm die Rückkehr erlaubt.

In der Ausstellung zeigt ein Foto die „Chiesa San Samuele“. Dort hat Casanova im Kirchenorchester die Geige gespielt und auch gepredigt, denn eigentlich sollte er Priester werden.

Die Commissario-Brunetti-Episoden lebten dagegen von spannender Unterhaltung in einer einzigartigen Kulisse. „Das war auch für uns ein Grund, eine Fotoexkursion dorthin zu unternehmen. Wir waren abseits der üblichen Touristenpfade unterwegs. Sehenswürdigkeiten wie der Marcusplatz oder die Rialto-Brücke sollten dabei nicht im Vordergrund stehen. Wir haben eher um die Ecke geschaut“, beschrieb Marzell Müller die Überlegungen im Vorfeld. Gemeinsam mit Albena Peneva, Ute Marke und Karl Hackenschmidt war er auf Motivsuche, wobei selbst kleinste Details vor die Linse genommen wurden.

„Wir wollten die Aufnahmen gerne einer breiten Öffentlichkeit zukommen lassen, haben deshalb eine Ausstellung mit 20 ausgewählten Fotografien auf die Beine gestellt. Unser Dank gebührt der Sparkasse Starkenburg, die uns in der Schulstraße die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat“, so Marzell Müller zum Auftakt der gut besuchten Vernissage.

Wer Interesse daran hat, eines der Fotos zu kaufen, kann sich an den Fotoclub Viernheim wenden.