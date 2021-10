Auf fremden Plätzen gefordert

Viernheim. Die beiden Viernheimer Fußballteams erlebten ein erfolgreiches Wochenende und sammelten wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Möglichst sollen am morgigen Sonntag weitere Zähler hinzu kommen. Die Aussichten sind nicht schlecht. So gilt die Reserve des TSV Amicitia beim SV Laudenbach als leichter Favorit, während der SG Viernheim bei der TSG Weinheim 2 eine deutlich schwierigere Aufgabe bevor steht.

SV Laudenbach – TSV Amicitia 2 (Sonntag, 15 Uhr):

Bei der Reserve der Blaugrünen zeigte die Formkurve zuletzt leicht nach oben. Das überraschende 1:1-Unentschieden gegen Tabellenführer SG Croatia Mannheim unterstreicht diese positive Entwicklung. Jetzt soll der Aufwärtstrend natürlich fortgesetzt werden. Dazu muss in Laudenbach mindestens ein Unentschieden herausspringen, besser wäre natürlich ein Sieg. Mit einer stabilen Defensive und treffsicheren Stürmern sollte das möglich sein. Laudenbach steht einen Rang hinter den Südhessen und hat drei Zähler weniger auf dem Konto. Die Bergsträßer warten seit sechs Spielen auf einen Sieg und stehen deshalb ganz dicht an den Abstiegsplätzen. Gewonnen wurden bisher nur die Begegnungen gegen die abgeschlagenen Kellerkinder Vogelstang (6:0) und gegen Wallstadt (4:0).

TSG Weinheim 2 – SG Viernheim (Sonntag, 15 Uhr):

Mit dem letztendlich deutlichen 5:2-Heimsieg über die Spvgg. Wallstadt 2 hat sich die SG Viernheim im Tabellenkeller etwas Luft verschafft. Das ist aber noch lange kein Grund sich in Sicherheit zu wiegen, denn Platz zehn ist alles andere als ein Ruhekissen. Das Team von Trainer Ralf Dalmus, der zuletzt selbst ins Geschehen eingegriffen hat, muss weiter punkten. In Weinheim hängen die Trauben allerdings hoch, auch wenn die Bergsträßer bisher keine überragenden Leistungen gezeigt haben. Auswärts schafften die Südhessen bisher aber erst ein Unentschieden (5:5 in Laudenbach). Die Reserve der Weinheimer kam bisher auf 14 Zähler und steht damit auf Platz sieben.

Zuletzt gab es bei den Auftritten bei Bergsträßern allerdings Magerkost. Am vergangenen Sonntag musste man sich nach einer 2:0-Pausenführung bei der TSG Lützelsachsen 2 mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. JR