Auf Feldwegen zum Kloster Lorsch

Viernheim. Mit 14 Teilnehmern konnte der ADFC eine Halbtagestour nach Lorsch unternehmen. Nach kurzer Einweisung durch die Tourenleiterin Heike Vondung waren alle Radbegeisterten mit den wichtigsten Regeln für das Fahren in der Gruppe vertraut. Von der ehemaligen Eissporthalle führte die 18 Kilometer lange Tour vorbei am Bannholzgraben über die Reiterhöfe zur Lammschlachterei Baumann und entlang der Weschnitz nach Hüttenfeld. Dort gab es Gelegenheit für eine kurze Rast am Radlerrastplatz hinter dem Litauischen Gymnasium.

Die zweite Hälfte der Tour führte ausschließlich über bequem zu fahrende Feldwege bis zum Kloster Lorsch. Dort lud das warme Frühlingswetter zu einer längeren Pause im Eiscafé ein. Diese wurde von den Teilnehmern auch zu einem intensiven Erfahrungsaustausch über bereits gemachte und geplante Radtouren genutzt.

Für die Rückfahrt hatte sich Tourenleiterin Vondung eine Streckenvariante über die Weschnitzsiedlung ausgesucht. Am „Milchhäusl“ war wieder eine gute Gelegenheit für eine Pause. Anschließend führte die letzte Etappe vorbei an der Römerbrücke und dem Segelflugplatz zurück zum Treffpunkt.

Mit der Halbtagestour als „Einsteigertour“ für Menschen, die noch wenig Erfahrung mit Radtouren haben, hatte der ADFC Viernheim das passende Angebot für Anfänger vorbereitet. Für mehrere Teilnehmer war die Tour nach Lorsch die erste Radtour über die Stadtgrenzen hinaus. Und es waren sich alle einig, dass es nicht die letzte Radtour in diesem Jahr bleiben soll.

Die aktuellen Touren des ADFC finden im Rahmen der Aktion Stadtradeln statt. Den Abschluss fürs Stadtradeln und ideale Gelegenheit, noch mal ein paar Kilometer zu sammeln, ist die Tour zur Eselsmühle durch das Weschnitztal. Rund 60 Kilometer durch das Weschnitztal führt dann Günter Aufdermauer die Gruppe. Abfahrt ist am Sonntag, 21. Mai, um 10 Uhr am Parkplatz OEG-Haltestelle Walter-Gropius-Allee/ehemalige Eissporthalle.

Das vollständige Jahresprogramm mit weiteren Touren ist unter www.adfc-bergstrasse.de/tourenprogramm zu finden. red