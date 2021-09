Auf eigene Stärken konzentrieren

Viernheim. Es ist das Topspiel des dritten Spieltags in der Oberliga Baden-Württemberg – und der TSV Amicitia ist dabei. Nach dem besten Saisonstart stehen die Fußballfrauen auf Rang vier und reisen morgen selbstbewusst zum Duell mit dem Tabellenführer.

Der FC Freiburg St. Georgen hat bislang beide Spiele klar gewonnen und steht deshalb ganz oben in der Oberliga-Tabelle. Die Viernheimerinnen rangieren nach einem Remis und einem Sieg nur knapp dahinter und wollen ihre positive Serie morgen nicht abreißen lassen. „Wir konnten bisher in der Oberliga noch nie gegen Freiburg punkten, das wollen wir unbedingt ändern“, wollen Trainer Patrick Kloskalla eine weitere Serie beenden.

Der Coach sieht Freiburg als starke junge Mannschaft, die auf den entscheidenden Positionen routiniert besetzt ist. Der TSV Amicitia will sich im Auswärtsspiel auf seine eigenen Stärken konzentrieren und versuchen, von Anfang an Druck auszuüben. Verzichten muss Viernheim auf Anna Becker, dafür kehrt Antonia von Achten nach Verletzungspause zurück ins Team. Außerdem wird auf der Torwartposition gewechselt, diese Rotation – Nicola Seifert für Tomke Zeeh – ist mit den Torhüterinnen besprochen. Spielbeginn in Freiburg ist um 14.30 Uhr.

Zweite auswärts gefördert

Als Tabellenführer der Landesliga gehen die Frauen 2 des TSV Amicitia das nächste Spiel an. Zum Saisonauftakt gewann die Mannschaft von Andreas Siegle mit 7:1 gegen den VfB Gartenstadt. Morgen geht es um 17.30 Uhr zum SSV Vogelstang, der zum Rundenstart ebenfalls drei Punkte holte.

Spielfrei sind die B1-Juniorinnen, denen in der Oberliga ein Auftakt nach Maß geglückt ist. Beim FC Ellwangen setzten sich die jungen Fußballerinnen mit 2:1 durch. Lenya Weinkötz hatte die 1:0-Führung erzielt, das die TSV-Amicitia-Mannschaft bei sintflutartigem Regen verteidigte. Eine der vielen Chancen nutzte Victoria Bode zum 2:0, aber nach dem Anschlusstreffer musste das Team noch einmal um die verdienten drei Punkte zittern. su