Auf eigene Stärken besinnen

Viernheim. In der Waldsporthalle wollen es die Handballherren schaffen: Den Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, gegen den TV Knielingen gewinnen und in die Finalspiele um den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga spielen.

Am Samstag um 19.30 Uhr steigt das Rückspiel in Viernheim, in das die TSV-Amicitia-Mannen aus der Verfolger-Position gehen müssen. Die 20:24-Hinspielniederlage ist intensiv aufgearbeitet, jetzt ist die Mannschaft hochmotiviert, die vier Tore in eigener Halle aufzuholen.

Alle Spieler stehen zur Verfügung

Das Team von Christian Müller und Mirco Ritter will sich ganz auf die eigene Stärke besinnen, mit sie so gut durch die bisherige Saison gekommen ist. In Knielingen taten sich die Spieler schwer mit der Chancenverwertung, das soll heute besser werden. Mit optimaler Leistung können die Viernheimer nicht nur den Rückstand ausgleichen, sondern die Partie auch gewinnen.

Für das entscheidende Rückspiel hat das Trainerteam alle Kaderspieler verfügbar; wer letztendlich auflaufen wird, wird sich also erst am Spieltag entscheiden. Als „achter Mann“ können auch die Zuschauer eine gewaltige Rolle spielen, wenn sie ihr Team von der Tribüne anfeuern und zu Höchstleistungen antreiben. „Alle in die Halle“ heißt deshalb der Aufruf der Handballer, die Mannschaft der Blau-Grünen zu unterstützen – und das am besten mit einem blauen oder grünen Fan-Outfit.

Die Halle wird am Samstag um 18 Uhr für alle Fans geöffnet, es gibt keine Corona-Auflagen mehr für den Hallenbesuch. „Wir wollen den Aufstiegsaspiranten nochmal ärgern“, haben sich die Handballdamen vorgenommen.

Ihr Ziel, den Klassenerhalt in der Badenliga und das Erreichen der Aufstiegsrunde, haben die Viernheimerinnen erreicht. Meisterschaftsfavorit TSG Wiesloch will dagegen die Finalspiele erreichen und hat aktuell gute Voraussetzungen. Mit 28:24 gewann die TSG das Hinspiel in der Waldsporthalle – ein Abstand, der nicht uneinholbar ist für die TSV-Amicitia-Damen, die so lange wie möglich dagegen halten und vielleicht auch Punkte mitnehmen wollen. Das Rückspiel steigt am Samstag um 17 Uhr in Wiesloch.

Gut im Rennen in der Meisterrunde liegen auch noch die Herren 2. Vor den Badenliga-Männern spielen sie um 15.15 Uhr gegen den TV Oberflockenbach um die nächsten Punkte.

Noch ohne Niederlage sind die Frauen 2. Sie peilen am Samstag um 16 Uhr im Topspiel bei der HSG Weinheim/Oberflockenbach 2 den fünften Sieg im sechsten Spiel und damit Platz eins in der Bezirksliga an. su