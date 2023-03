Auf der Pirsch nach Müll

Viernheim. Wenn bei den Jägern das Halali ertönt, dann ist die Jagd zu Ende und das erlegte Wild wird begutachtet. Bei der Flur- und Waldputzaktion am Samstag war das allerdings ein Berg von illegal entsorgtem Müll. Ein aufgeflexter Tresor sorgte für besondere Aufmerksamkeit. „Der war leider leer. Ich werde aber die Polizei über den Fund informieren, vielleicht liegt hier eine Straftat vor“, berichtete Jagdpächter Reiner Baumann.

Die ehrenamtlichen Helfer des Hegerings Ried-Süd um Baumann und Patrick Rohloff hatten links und rechts des Pariser Wegs sowie im angrenzenden Wald mehrere Altreifen, säckeweise Flaschen und Behältnisse aus Glas, Plastik und Metall aufgelesen. Dabei zeigten sie sich immer wieder verwundert, wie der Müll an weit entlegene Stellen kommt. Mit dabei war diesmal auch ein Fernsehteam des ZDF, das die Jäger auf der außergewöhnlichen Pirsch begleitete.

Am kommenden Samstag findet der Haupttag der diesjährigen Flur- und Waldputzaktion statt, und das bereits zum 20. Mal. Dann machen sich wieder freiwillige Helfer in Viernheims Randgebieten auf die Suche nach illegal entsorgtem Müll und bewusst abgestelltem Unrat. Im Vorfeld finden auch diesmal wieder Sondertermine statt, an denen unterschiedliche Gruppen teilnehmen. Dazu zählen seit Jahren die Jäger des Hegerings Ried-Süd, die ihre Reviere rund um die Stadt vom Wohlstandsmüll befreien.

„Wir hatten auch während der Corona-Pandemie diesen Aktionstag durchgeführt. In kleinen Gruppen und in der frischen Luft war das kein Problem. Aber auch bei Inspektionstouren findet sich immer wieder Müll. Ich kann die Leute nicht verstehen, die ihren Abfall einfach so in die Natur werfen. Es gibt doch so viele Möglichkeiten der legalen Entsorgung“, sagte Baumann.

In diesem Jahr hatten sich mehr Helfer als sonst am Treffpunkt eingefunden. Nach der kurzen Begrüßung erfolgte die Zuweisung der Suchbereiche an die einzelnen Gruppen. „Passt bitte auf, wenn ihr etwas Gefährliches findet“, gab Baumann seinen Mitstreitern mit auf den Weg. Sie waren ausgerüstet mit wetterfester Kleidung, Warnwesten, Handschuhen, Greifzangen und Müllbeuteln. Mit dabei war auch das ZDF-Kamerateam, das den Bericht in dieser Woche in der Drehscheibe ausstrahlen wird. Auch in der Mediathek gibt es die Möglichkeit, den Aktivitäten der Jäger unter dem Motto „Jäger gegen Müll“ zu folgen.

Noch Helfer gesucht

Für kommenden Samstag werden noch Helfer für den „Viernheimer Frühjahrsputz“ gesucht, um weitere, weggeworfene Abfälle einzusammeln. Schließlich soll die Viernheimer Gemarkung den Menschen als Naherholungsgebiet dienen. Organisiert wird die Umweltaktion vom Stadtbetrieb Viernheim mit Unterstützung des Vereins Kompass-Umweltberatung. Die Müllsammel-Aktion dauert von 9 bis 12 Uhr. Anschließend werden die Helfenden auf dem Gelände des Stadtbetriebs in der Industriestraße mit Getränken und einem leckeren Imbiss versorgt. JR